Son dakika haberi! Burkina Faso'da polisin gazlı müdahalesi sonucu 8 kişi boğularak öldü
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Son dakika haberi! Burkina Faso'da polisin gazlı müdahalesi sonucu 8 kişi boğularak öldü

Son dakika haberi! Burkina Faso'da polisin gazlı müdahalesi sonucu 8 kişi boğularak öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Burkina Faso'nun Centre-Nord bölgesinde yer alan Bissa Altın Madeni'nde polisin kaçak madencilere göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi sonucu 8 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Burkina Faso'nun Centre-Nord bölgesinde yer alan Bissa Altın Madeni'nde polisin kaçak madencilere göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi sonucu 8 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Burkina Faso'nun Centre-Nord bölgesinde yer alan Bissa Altın Madeni'nde polis kaçak madencilere müdahale etti. Ulusal Savcı Wendyam Lambert Sanfo yaptığı açıklamada, polisin göz yaşartıcı gaz kullanarak madene yaptığı müdahale sonucunda 8 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini aktararak, olay yerinde yaklaşık 40 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Sanfo, olayla ilgili "kasıtsız adam öldürme" suçlaması ile dava açılacağını aktararak, davanın kime karşı açılacağını ise belirtmedi. Maden bölgesinde çıkan olaylarda 10 aracın yakıldığını aktaran Sanfo, 4 kişinin araçları yakma iddiası ile tutuklandığını açıkladı.

Rus milyarder Alexei Mordashov ve oğullarının sahip olduğu Rusya merkezli maden şirketi Nordgold, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı. - OUAGADOUGOU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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