Son dakika haberi | Burkina Faso'da devriye gezen polis ekibine düzenlenen silahlı saldırıda 11 polis öldü
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Son dakika haberi | Burkina Faso'da devriye gezen polis ekibine düzenlenen silahlı saldırıda 11 polis öldü

Son dakika haberi | Burkina Faso'da devriye gezen polis ekibine düzenlenen silahlı saldırıda 11 polis öldü
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Burkina Faso'nun iç kesimlerinde yer alan Bilbalogo bölgesinde güvenlik güçlerini hedef alan silahlı saldırıda 11 polis yaşamını yitirdi, 4 polis kayboldu.

Burkina Faso'nun iç kesimlerinde yer alan Bilbalogo bölgesinde güvenlik güçlerini hedef alan silahlı saldırıda 11 polis yaşamını yitirdi, 4 polis kayboldu.

Hükümet Sözcüsü Ousseni Tamboura tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Bilbalogo'de devriye gezen polis ekibinin kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce saldırıya uğradığı duyuruldu.

Olayda 11 polis hayatını kaybetti, kaybolan 4 polis için arama çalışması sürdürülüyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Aynı bölgede 20 Haziran'da 6 sivil silahlı kişilerce kaçırılmıştı.

Burkina Faso, Sahel bölgesinde faaliyet gösteren El Kaide'ye bağlı grupların düzenlediği terör saldırılarının sık sık hedefi oluyor.

Ülkede 2019'dan bu yana 1,2 milyon kişi saldırılar nedeniyle yer değiştirmek zorunda kaldı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), geçen yıl Batı Afrika'da düzenlenen 700 terör saldırısında 2 binden fazla kişinin öldüğünü açıklamış, saldırıların en çok Mali, Burkina Faso, Nijer ve Nijerya'da yaşandığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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