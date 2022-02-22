Son dakika haberi: Burkina Faso'da altın madenindeki patlamada 60 kişi hayatını kaybetti
AA, Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Son dakika haberi... Burkina Faso'nun güneybatısındaki Poni şehrinde bulunan altın madeninde meydana gelen patlamada 60 kişi hayatını kaybetti.
Burkina Faso'nun güneybatısındaki Poni şehrinde bulunan altın madeninde meydana gelen patlamada 60 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Poni şehrinin Gbomblora mevkisinde bulunan altın madeninde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada, en az 60 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.
Yaralıların bölge hastanelerinde tedavi altına alındığı belirtildi. Bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel