Son dakika haberi... Burhaniye'de kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
21.12.2020 12:20 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:25
Son dakika gelişmesine göre Burhaniye ilçesinde, kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı.
Burhaniye ilçesinde, kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Kuvvayi Milliye Caddesi kenarındaki tarlada bulunan kuyudan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, ip merdivenle 6 metrelik kuyuya inerek köpeği kurtardı. İtfaiye ekibi, karnını doyurdukları köpeği doğal artama saldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı