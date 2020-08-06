Son dakika haberi... Burhaniye'de karasinek mücadelesi Son dakika güncel haberi... Burhaniye Belediyesi, karasinek ve uçkunlara yönelik çöp konteynırlarını temizleyerek ilaçlamalarını yapıyor.

Burhaniye Belediyesi, karasinek ve uçkunlara yönelik çöp konteynırlarını temizleyerek ilaçlamalarını yapıyor. Yapılan çalışmayla sinek larvaları yok edilerek üremeleri önleniyor.

Yaz aylarında yaşanan karasinek ve diğer uçkunlara yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Burhaniye Belediyesi, Kurban Bayramı sonrası özellikle karasinekle mücadele kapsamında çöp konteynırlarını temizleyerek ilaçlamayı sürdürüyor. Belediye Sağlık İleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüklerinin işbirliği içinde yapılan çalışmalarda ilk olarak çöp konteynırları tamamen boşaltılarak özel deterjanlarla temizleniyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde konteynırlar halk sağlığını etkilemeyen, ilaçlarla ilaçlanarak karasinek ve uçkun larvalarından arındırılıyor. Aralıksız sürdürülen ilaçlama işlemleri neticesinde ilçe genelinde karasinek ve uçkunlara karşı ilaçlama faaliyetleri gezer araç ve periyodik alan ilaçlamalarıyla devam ediyor - BALIKESİR

Kaynak: İHA