Son dakika haberi: Burhaniye'de bir mahallede daha kısmi karantina uygulanmaya başlandı

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş'in başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Covid-19 vakalarının görüldüğü kırsal Hacıbozlar mahallesinde kısmı karantina uygulanmasına karar verdi. Öte yandan aynı kararda, geçtiğimiz haftalarda kısmi karantina uygulaması başlatılan Subeylidere de ise karantinanın kaldırılmasına karar verildi.

Kısmi karantina uygulamasına dair kararda şunlara da yer verildi,"Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararın ilgili kurumlar tarafından takip edilmesi, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir" - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı