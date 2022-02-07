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Son dakika haberi! Burdurlu sporcular tekvando turnuvasında iki altın madalya kazandı

AA, Bilal Altıok - Güncel
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Son dakika haberi! Burdurlu sporcular tekvando turnuvasında iki altın madalya kazandı

Son dakika haberler: Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda kenti temsil eden iki sporcunun altın madalya kazandığı bildirildi.

ANTALYA (AA) - Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda kenti temsil eden iki sporcunun altın madalya kazandığı bildirildi.

Burdur Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'ya bir otelde düzenlenen 49 ülkeden bin 250 civarında sporcunun katıldığı turnuvada, kenti Burdur Belediyesi Spor Kulübü ve Burdur Oxygen Tekvando Takımı'nın sporcuları temsil ettiği belirtildi.

Turnuvanın birinci gününde sporcular, Hande Yeliz Batı ve Banu Saydam'ın "poomsae" kategorisinde, şampiyon olduğu belirtilen açıklamada, "Erdem Durmaz ve Ersin Ünal da 3. olarak kürsüye çıktı. Devam eden turnuvada ilimizi temsilen yarışan sporcularımızdan "Kyorugi" kategorisinde de madalya bekliyoruz. Sporcularımızı tebrik ediyoruz." ifadesini kullanıldı.

AA / Bilal Altıok - Güncel

Altın Madalya, Antalya, Türkiye, Burdur, Güncel, Haber

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