Son dakika haberi... BURDUR Salda Gölü toplantısı yapılacak
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Son dakika haberi... BURDUR Salda Gölü toplantısı yapılacak

Son dakika habere göre Salda Gölü toplantısı yapılacakBurdur Valisi Ali Salda Gölü'nü koruma ve kullanma ilkeleri konulu toplantı düzenleneceğini bildirdi.

20.08.2020 15:14 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:19

Salda Gölü toplantısı yapılacak

Burdur Valisi Ali Salda Gölü'nü koruma ve kullanma ilkeleri konulu toplantı düzenleneceğini bildirdi.

Vali Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından Salda Gölü videosu paylaşarak yaptığı açıklamada, "Salda Gölü'nü gelecek kuşaklara bırakmak için neler yapılmalı? Salda Gölü'nü koruma ve kullanma ilkeleri konulu toplantımızı, toplumun tüm kesimlerinin temsilcilerinin katılımıyla, pandemi dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde 25.08.2020 günü gerçekleştireceğiz" dedi.

Vali Arslantaş, "Valiliğimiz koordinasyonunda Burdur ili, Yeşilova ilçesi sınırları içerisindeki Salda Gölü ve civarının, doğal kaynakları ve sosyo- ekonomik değerlerinin gelecek nesillere ulaştırılması, doğal kaynakların korunarak kullanılması ve planlı gelişmenin sağlanması amaçlarıyla, 'Salda Gölü'nü gelecek nesillere bırakmak için neler yapılmalı, Salda Gölü'nü koruma ve kullanma ilkeleri konulu toplantı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonu'nda 25 Ağustos 2020 günü pandemi dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde yapılacak" diye konuştu.

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Son dakika haberi... BURDUR Salda Gölü toplantısı yapılacak

Kaynak: DHA

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