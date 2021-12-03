Son dakika haberi: Burdur polisinden uyuşturucu operasyonu

BURDUR (İHA) - Burdur'da narkotik ekipleri tarafından durdurulan araçta çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik madde arama köpeği Sarık'ın da destek verdiği çalışmada araçta bulunan 3 şüpheli tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri takibe aldıkları aracı il merkezinde durdurdu. Narkotik madde arama köpeği Sarık'ın da destek verdiği çalışmada araç içerisinde bulunan M.T., C.B. ve A.Ö. üzerinde 14,63 gram metamfetamin maddesi, 49 gram esrar maddesi, 16 adet kullanımı kontrole tabi hap, 2 adet captagon hap, 5 adet Sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen yaklaşık 700 kullanımlık kağıt parçası, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet 7,65 çaplı fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan adliyeye sevk 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

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