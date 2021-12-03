Son dakika haberi: Burdur polisinden uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Burdur polisinden uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Burdur polisinden uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler: Burdur'da narkotik ekipleri tarafından durdurulan araçta çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

BURDUR (İHA) - Burdur'da narkotik ekipleri tarafından durdurulan araçta çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik madde arama köpeği Sarık'ın da destek verdiği çalışmada araçta bulunan 3 şüpheli tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri takibe aldıkları aracı il merkezinde durdurdu. Narkotik madde arama köpeği Sarık'ın da destek verdiği çalışmada araç içerisinde bulunan M.T., C.B. ve A.Ö. üzerinde 14,63 gram metamfetamin maddesi, 49 gram esrar maddesi, 16 adet kullanımı kontrole tabi hap, 2 adet captagon hap, 5 adet Sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen yaklaşık 700 kullanımlık kağıt parçası, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 adet 7,65 çaplı fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan adliyeye sevk 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

El freni çekilmeyen kamyonet 15 araca hasar verdi

El freni çekilmeyen kamyonet 15 araca hasar verdi

 Akılalmaz kaza! Tır, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi

Akılalmaz kaza! Tır, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi

 Eşini 104 yerinden bıçaklayan adam, mahkemede suçu kadına attı: Kendi kendini yaraladı

Eşini 104 yerinden bıçaklayan adam, mahkemede suçu kadına attı: Kendi kendini yaraladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title