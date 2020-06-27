Son dakika haberi: BURDUR Markete giren hırsız susayınca dolaptan su içip, çalmaya devam etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: BURDUR Markete giren hırsız susayınca dolaptan su içip, çalmaya devam etti

Son dakika haberlerine göre Markete giren hırsız susayınca dolaptan su içip, çalmaya devam ettiBurdur'da bir markete giren şüpheli, dolaptaki sigaraları ve bozuk paraları çaldı.

27.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:46

Markete giren hırsız susayınca dolaptan su içip, çalmaya devam etti

Burdur'da bir markete giren şüpheli, dolaptaki sigaraları ve bozuk paraları çaldı. Rahat tavırlarıyla pes dedirten şüpheli susayınca dolaptan şişe su alıp içti. Polisin güvenlik kamerasından Soner Arlı (22) olduğunu belirlediği şüpheli, takip sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen Soner Arlı, tutuklanırken, hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Burdur merkez Bağlar Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi'nde bulunan bir markete 24 Haziran saat 04.30 sıralarında kapı camını kıran bir şüpheli girdi. Rahat tavırlarıyla dikkati çeken şüpheli, raflardaki sigaraları marketteki poşetlere doldururken, bozuk paraları da aldı. Bu sırada kırdığı kapının camının yere düşmesiyle panikleyen şüpheli kapüşonunu çıkararak, etrafı kontrol ettikten sonra Sigaraları poşetlere doldurmaya devam etti. Şüpheli susayınca dolaptan da su alarak içtikten sonra işini bitirip, marketten ayrıldı.

Sabah geldiğinde durumu fark eden iş yeri sahibi polise haber verdi. Polis ekipleri iş yerinin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden Soner Arlı olduğu tespit edilen şüpheliyi takibe aldı. Dün gündüz saatlerinde otomobiliyle hareket halindeyken polisin peşine düştüğü şüpheli, kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamacanın sonunda şüphelinin bulunduğu otomobil merkez Bayındır köyü yakınlarında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Gözaltına alınan Soner Arlı polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra tutuklanma istemiyle mahkemeye çıkarılan Soner Arlı, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

HIRSIZLIK KAMERADA

Hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Şüphelinin dolaptaki sigaraları poşete doldurduğu, susadığı sırada dolaptan su alıp içtiği görüntülerde yer alırken, kırılan camın sesini duyarak ürkmesi de görüldü.

Öte yandan iş yeri sahibi yaklaşık zararının 15 bin TL olduğunu belirtti. Polis ekiplerinin çalıntı sigaraların bulunması için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi: BURDUR Markete giren hırsız susayınca dolaptan su içip, çalmaya devam etti

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Haber
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu Haber
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var Haber
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti Haber
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak Haber
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez Haber
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Dünya Sağlık Örgütü, İsveç'i riskli ülkeler listesinden çıkardı
Dünya Sağlık Örgütü, İsveç'i riskli ülkeler listesinden çıkardı
Cimbom transferde büyük oynuyor! Yeni hedef tam bir top hırsızı
Cimbom transferde büyük oynuyor! Yeni hedef tam bir top hırsızı
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni
Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti
Balkondan düşen kadını çevredekiler havada yakaladı
Balkondan düşen kadını çevredekiler havada yakaladı
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi
Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Kaçak düğün kabusu! Vakaları artırıyor, denetimlere rağmen durdurulamıyor
Kaçak düğün kabusu! Vakaları artırıyor, denetimlere rağmen durdurulamıyor
Emre Belözoğlu hayranı olan Mert Hakan Yandaş'ın para ile ilgili söylediği sözler, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Emre Belözoğlu hayranı olan Mert Hakan Yandaş'ın para ile ilgili söylediği sözler, G.Saray taraftarının...
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Hulusi Akar Halife Hafter Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emre Altuğ Kenan Doğulu Safiye Soyman İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Alper Ulusoy İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Hırsızlık
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: BURDUR Markete giren hırsız susayınca dolaptan su içip, çalmaya devam etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 11:53:41. #1.14#
title