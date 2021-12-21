Son dakika haberi: Burdur'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi: Burdur'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: Burdur'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 23 zanlıdan 1'i tutuklandı.

BURDUR (AA) - Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 23 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 23 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından şüphelilerden 18'i salıverildi, 5'i adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si savcılıkça serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberi: Burdur'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

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