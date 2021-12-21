Son dakika haberi: Burdur'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

BURDUR (AA) - Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 23 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 23 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından şüphelilerden 18'i salıverildi, 5'i adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si savcılıkça serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

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