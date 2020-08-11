Son dakika haberi: Burdur'da traktörün devrildiği kazada yaralanan baba ve oğlu hayatını kaybetti Gelen son dakika haberine göre Burdur'da traktörün devrilmesi sonucu yaralanan baba ile oğlu tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

Burdur'da traktörün devrilmesi sonucu yaralanan baba ile oğlu tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi. İki gün önce odun yüklü traktörün devrildiği kazada yaralanan Halil Acar, Isparta'daki özel hastanede, oğlu Musa Berk (7) tedavi gördüğü Burdur Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Acar'ın eşi Tülay (48) ile kızı Canan Acar'ın (26) tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Halil Acar'ın (53) kullandığı odun yüklü traktör, 9 Ağustos'ta merkeze bağlı Büğdüz köyü yakınlarında devrilmişti. Kazada sürücü Acar ile traktördeki Tülay (48), Canan (26) ve Musa Berk Acar yaralanmıştı. Kaynak: AA