Son dakika haberi... Burdur'da trafik polisi kara saplanan otomobili iterek çıkardı - Haberler
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Son dakika haberi... Burdur'da trafik polisi kara saplanan otomobili iterek çıkardı

AA, Bilal Altıok - Güncel
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Son dakika haberi... Burdur'da trafik polisi kara saplanan otomobili iterek çıkardı

Son dakika haberlerine göre Burdur'da yoğun kar yağışında kara saplanan otomobili trafik polisi kurtardı.

ANTALYA (AA) - Burdur'da yoğun kar yağışında kara saplanan otomobili trafik polisi kurtardı.

Antalya- Burdur kara yolu Erenardıç mevkisinde bir otomobil, yoldan çıkarak yol kenarında biriken kara saplandı. O sırada güzergahta görevli Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekibi sürücünün yardımına koştu.

Trafik polisi, otomobili iterek kara yoluna girmesini sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "İhtiyaç duyduğunuz her zaman yanınızdayız." notuyla paylaşılan görüntü, ilgi gördü.

AA / Bilal Altıok - Güncel

Otomobil, Antalya, Burdur, kar, Güncel, Haber

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