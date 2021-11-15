Son dakika haberi | Burdur'da suç örgütüne yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberi | Burdur'da suç örgütüne yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Burdur'da suç örgütüne yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler: Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kuranları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

İlçede şafak vakti belirlenen adreslere düzenlenen ve "Katran" adı verilen operasyonda, örgüt ele başı olduğu ileri sürülen Z.Ü ile A.Ü, İ.E, V.S, F.G, Ü.Ö, B.K, U.E, A.A, F.T. ve M.D.Ö. gözaltına alındı.

Operasyonda, ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 4 pompalı tüfek, 2 havalı tüfek, kurusıkı tabanca, kılıç, muşta, 5 sustalı bıçak, 220 tüfek ve tabanca fişeği ile 12 dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar Bucak Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, örgüt mensubu olduğu iddia edilen S.G. ve H.G'nin de daha önceden işledikleri başka suçlardan tutuklu oldukları belirtildi.

Son dakika haberi | Burdur'da suç örgütüne yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi | Burdur'da suç örgütüne yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

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