Son dakika haberi: Burdur'da şeker fabrikasında iş kazası geçiren işçi yaralandı
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Son dakika haberi: Burdur'da şeker fabrikasında iş kazası geçiren işçi yaralandı

02.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:00
Son dakika haberi: Burdur'da şeker fabrikasında iş kazası geçiren işçi yaralandı

Son dakika haberleri... Burdur'da şeker fabrikasında çalışan bir işçi kolunu yükleme bandına kaptırması sonucu yaralandı.

Burdur'da şeker fabrikasında çalışan bir işçi kolunu yükleme bandına kaptırması sonucu yaralandı.

Fabrikada çalışan Ömer Onur Sağlık (20) şeker çuvalını yükleme bandına koyarken kolunu makineye kaptırdı. Durumu fark eden mesai arkadaşları makineyi durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kolu sıkıştığı yerden çıkarılan işçi, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Sağlık, ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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