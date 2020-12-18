Son dakika haberi | Burdur'da sahte içki operasyonunda iki şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi | Burdur'da sahte içki operasyonunda iki şüpheli yakalandı

18.12.2020 19:29 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:33
Son dakika haberi | Burdur'da sahte içki operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen çalışmada 2 şüphelinin kaçak içki üretimi yaparak, piyasaya sürecekleri öğrenildi.

Harekete geçen ekipler, Yeşildere köyünde H.E. ve A.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramada 5 litre etil alkol, 16 litre kaçak içki, 10 doluma hazır boş şişe, enjektör, anason yağı şişesi ve huni ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 2 zanlı, Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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