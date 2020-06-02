Son dakika haberi: Burdur'da öğretmenlerin maske mesaisi
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Son dakika haberi: Burdur'da öğretmenlerin maske mesaisi

Son dakika güncel haberine göre BURDUR'da, Halk Eğitim Merkezi'nde görevli 5 öğretmen, evlerinde LGS sınavına girecek öğrenciler için gönüllü maske dikiyor.

Son dakika haberi: Burdur'da öğretmenlerin maske mesaisi
02.06.2020 08:08 | Son Güncelleme: 02.06.2020 08:11

BURDUR'da, Halk Eğitim Merkezi'nde görevli 5 öğretmen, evlerinde LGS sınavına girecek öğrenciler için gönüllü maske dikiyor. Toplam 20 bin maske dikip, 840 siperlik üretecek öğretmenlere aileleri de destek veriyor.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi'nde görevli 5 öğretmen, 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilerin kullanması için yaklaşık 20 bin maske dikmek üzere evlerinde çalışmaya başladı. Maske dikimine öğretmenlerin aileleri de destek veriyor. Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de sınavda görevli öğretmenler için 3D lazerli yazıcılarda 840 siperlikli maske üretiliyor.

Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Sevil Çoban, "Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı LGS'ye girecek öğrenciler için maske dikimi projesinde görev aldık. Öğrencilerimiz için evlerimizde gönüllü olarak 20 bin maske dikimi yapıyoruz. Halk Eğitim Merkezi'nde görevli 5 öğretmen arkadaşız. Toplam 20 bin maske dikeceğiz. Burada benim gizli kahramanlarım da var. Eşim ve kızım da bana maske dikiminde yardım ediyor. Eşim lastiklerin kesiminde yardımcı oluyor. Kızım da poşetleme işinde yardımcı oluyor" dedi.Öğretmen Songül Akbaş ise, "Halk Eğitim Merkezi'nde görevli arkadaşlarımızla LGS'ye girecek öğrenciler için 20 bin maske dikimini yapıyoruz. Evlerimizde maske dikimini gönüllü olarak yapıyoruz" diye konuştu.'SINAVA GİREN HER ÖĞRENCİYE 2 MASKE'Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Çelikbaş da maske ihtiyacının 16 bin 312 olduğunu ancak kendilerinin fazladan dikip, 20 bin maske yapacaklarını kaydederek, şunları söyledi:

"20 Haziran'da yapılacak olan LGS'de kullanılmak üzere Bakanlığımız tarafından sınav yapılacak okullara verilmek üzere maske dikilmesi için bize görev verildi. Biz de ilimizdeki 84 okulumuza 16 bin 312 maske, 840 siperlik yapıyoruz. Maske yapımında Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerimizin desteğiyle üretim yapıyoruz. Sınava giren her öğrencimize içinde iki tane maske olan poşetleri ücretsiz vereceğiz. Amacımız öğrencilerimiz koronavirüs salgınına karşı korumak."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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