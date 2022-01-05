Son dakika haberi... Burdur'da narkotik operasyonu: 15 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberi... Burdur'da narkotik operasyonu: 15 gözaltı

Son dakika haberi... Burdur'da narkotik operasyonu: 15 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Burdur'da uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan, kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 15 zehir taciri gözaltına alındı.

BURDUR (İHA) - Burdur'da uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan, kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 15 zehir taciri gözaltına alındı. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 24.12.2021 ve 31.12.2021 tarihleri arasında uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan, kullanan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, üst ve araçlarında yapılan aramalarda 36,69 gram kokain, 7,34 gram esrar, 7,96 gram eroin, 6,65 gram metamfetamin, 1 adet kullanımı kontrole tabi hap, 5 adet extacy, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 26 bin 460 TL ele geçirildi. Şüphelilerden 14'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1'i ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR

Son dakika haberi... Burdur'da narkotik operasyonu: 15 gözaltı

Son dakika haberi... Burdur'da narkotik operasyonu: 15 gözaltı

Son dakika haberi... Burdur'da narkotik operasyonu: 15 gözaltı

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