Son dakika haberi: Burdur'da kuyuya düşen 4 tilki yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Son dakika haberi: Burdur'da kuyuya düşen 4 tilki yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika haberi: Burdur'da kuyuya düşen 4 tilki yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Burdur'da kuyuya düşen 4 tilki yavrusu, bulundukları yerden çıkartıldı.

Burdur'da kuyuya düşen 4 tilki yavrusu, bulundukları yerden çıkartıldı.

Şeker Evleri Mahallesi'nde içi boş bir kuyuda tilkileri görenler, durumu Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kuyuya inerek yavruları çıkardı.

Hayvanlar, doğaya salındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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