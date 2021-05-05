Son dakika haberi: Burdur'da kuyuya düşen 4 tilki yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haberi... Burdur'da kuyuya düşen 4 tilki yavrusu, bulundukları yerden çıkartıldı.
Burdur'da kuyuya düşen 4 tilki yavrusu, bulundukları yerden çıkartıldı.
Şeker Evleri Mahallesi'nde içi boş bir kuyuda tilkileri görenler, durumu Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kuyuya inerek yavruları çıkardı.
Hayvanlar, doğaya salındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok