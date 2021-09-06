Son dakika haberi... BURDUR'DA KAZA: 1 YARALI
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Son dakika haberi... BURDUR'DA KAZA: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Burdur'da dağdan düşen taş parçasının sebep olduğu kazada bir kişi yaralandı.

Burdur'da dağdan düşen taş parçasının sebep olduğu kazada bir kişi yaralandı.

Antalya'dan Burdur istikametine giden Bekir Ş. yönetimindeki 03 BS 939 plakalı otomobil, Burdur- Antalya karayolunun 21'inci kilometresinde dağdan düşen taş parçasına çarptı. Çarpma sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Bekir Ş. kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Son dakika haberi... BURDUR'DA KAZA: 1 YARALI
Son dakika haberi... BURDUR'DA KAZA: 1 YARALI
Son dakika haberi... BURDUR'DA KAZA: 1 YARALI
Son dakika haberi... BURDUR'DA KAZA: 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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