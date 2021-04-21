Son dakika haberi! Burdur'da kaçakçılık operasyonu
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Son dakika haberi! Burdur'da kaçakçılık operasyonu

Son dakika haberi! Burdur'da kaçakçılık operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Burdur'da polisin 2 ayrı araçta yaptığı aramada çok sayıda sigara ve nargile içiminde kullanılan kaçak ürün ile 15 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Burdur'da polisin 2 ayrı araçta yaptığı aramada çok sayıda sigara ve nargile içiminde kullanılan kaçak ürün ile 15 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Burdur'da 2 şahsın kaçak ve sahte ürünleri getirip Burdur'da satacağı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 ayrı araçta arama yaptı. C.Ö.'nün kullandığı arabada yapılan aramada 168 adet sahte çakmak 30 adet sigara tabakası, 260 adet nargile kömürü tespit etti. E.B.'ye ait araçta yapılan aramada ise 15 litre kaçak içki ele geçirdi. Her iki olayla ilgili şüpheli şahıslar, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet olayından adli işlem yapılarak, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

Son dakika haberi! Burdur'da kaçakçılık operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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