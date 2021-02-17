Son dakika haberi... Burdur'da kaçak içki operasyonunda iki şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi... Burdur'da kaçak içki operasyonunda iki şüpheli yakalandı

17.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:40
Son dakika haberi... Burdur'da kaçak içki operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel köyünde iki şüphelinin kaçak içkiyi piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 15 litre içki, içki damıtma tertibatı, 30 şişe ele geçirildi.

Operasyonda C.Ö. ve Z.Ş. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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