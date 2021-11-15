Son dakika haberi: Burdur'da hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1'i bebek, 2'si çocuk 7 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Burdur'da hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1'i bebek, 2'si çocuk 7 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Burdur'da hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1'i bebek, 2'si çocuk 7 yaralı

Son dakika gündem haberi... BURDUR'da, hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1'i 9 aylık bebek ve 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı.

BURDUR'da, hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1'i 9 aylık bebek ve 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Askeriye köyü kavşağında meydana geldi. Antalya'dan Ankara yönüne giden Ali İşcen yönetimindeki 06 CMD 653 plakalı otomobil, kavşakta, Ramazan Özeren'in (70) kullandığı 07 GA 573 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Adu Deniz Dumitru (8), Hülya İşcen (26), Meltem Erdem (52), Laudia Melis Dumitru (6) ve 9 aylık Lukas Kuzey İşcen ile hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Özeren ve eşi Emine Özeren (70) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Son dakika haberi: Burdur'da hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1'i bebek, 2'si çocuk 7 yaralı

Son dakika haberi: Burdur'da hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 1'i bebek, 2'si çocuk 7 yaralı

Son dakika haber... TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haber... TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti

 Sevdalısı olduğu minibüs için servet harcadı

Sevdalısı olduğu minibüs için servet harcadı

 Son dakika haber! Alt geçit duvarına çarpan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü öldü

Son dakika haber! Alt geçit duvarına çarpan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title