Son dakika haberi: Burdur'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

BURDUR (AA) - Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda aralarında ByLock kullanıcıları da olan 2 sivil, 1 avukat, 3 askeri personel gözaltına alındı.

Denizli'de gözaltına alınan ve Burdur'a getirilen sivillerden Ö.G.'nin örgütün eğitim yapılanmasından sorumlu, aranma kaydı bulunan "mahrem imam" olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı, işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakırken Ö.G sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.