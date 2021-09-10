Son dakika haberi... Burdur'da ambulansta doğduktan sonra kalbi duran bebek sağlık ekibinin müdahalesiyle yaşama tutundu - Haberler
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Son dakika haberi... Burdur'da ambulansta doğduktan sonra kalbi duran bebek sağlık ekibinin müdahalesiyle yaşama tutundu

AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Burdur'da ambulansta doğduktan sonra kalbi duran bebek sağlık ekibinin müdahalesiyle yaşama tutundu

Edinilen son dakika haberine göre Burdur'da, 7 aylık hamile kadının hastaneye götürüldüğü sırada dünyaya gelen ve doğduktan kısa süre sonra kalbi duran bebek, ambulans ekibinin başarılı müdahalesiyle hayata tutundu.

Burdur'da, 7 aylık hamile kadının hastaneye götürüldüğü sırada dünyaya gelen ve doğduktan kısa süre sonra kalbi duran bebek, ambulans ekibinin başarılı müdahalesiyle hayata tutundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Eylül'de, Çavdır ilçesindeki bir adrese ihbar üzerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Bildirilen adrese varan ekipler, 7 aylık hamile olan ve sancılanan hasta S.A.H'yi, Burdur Devlet Hastanesine sevk edilmek üzere ambulansa aldı.

S.A.H'nin sancılarının artması ve doğumun başlaması üzerine sağlık ekibi, ambulansta müdahale etti.

Genellikle sezaryen yapılmasını gerektiren bebeğin ters geldiği doğum, ekibin yoğun çabası sonucu normal olarak gerçekleşti.

Doğumun gerçekleşmesinin ardından sağlık ekibi bu kez kalbi ve solunumu duran bebeğe müdahale ederek, kalbinin tekrar çalışmasını sağladı.

Burdur Devlet Hastanesine ulaştırılan anne ile bebeğinin, sağlık durumunun son derece iyi olduğu kaydedildi.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, anne ve bebeğine başarılı müdahalelerinden dolayı acil tıp teknisyenleri Emine Tarakçı ve Mahmut Alkış'ı tebrik ederek, teşekkür belgesi verdi.

Son dakika haberi... Burdur'da ambulansta doğduktan sonra kalbi duran bebek sağlık ekibinin müdahalesiyle yaşama tutundu

Son dakika haberi... Burdur'da ambulansta doğduktan sonra kalbi duran bebek sağlık ekibinin müdahalesiyle yaşama tutundu

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi... Burdur'da ambulansta doğduktan sonra kalbi duran bebek sağlık ekibinin müdahalesiyle yaşama tutundu - Haberler
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