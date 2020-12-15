Son dakika haberi... Burdur'da 8 araç sürücüsüne 3 bin 164 TL idari para cezası uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Burdur'da 8 araç sürücüsüne 3 bin 164 TL idari para cezası uygulandı

15.12.2020 17:18 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:23
Son dakika haberi... Burdur'da 8 araç sürücüsüne 3 bin 164 TL idari para cezası uygulandı

Bir son dakika haberine göre Burdur'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri emniyet kemeri denetimi ve tarım işçilerini taşıyan araçlara yönelik uygulama yaptı.

Burdur'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri emniyet kemeri denetimi ve tarım işçilerini taşıyan araçlara yönelik uygulama yaptı.

İl Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde 193 araç ve 65 traktörün kontrol edildiği denetimde emniyet kemeri takmayan 1 araç sürücüsü hakkında 132 TL, diğer ceza maddelerinden 7 araç sürücüsü hakkında 3 bin 32 TL olmak üzere toplamda 8 araç sürücüsüne 3 bin 164 TL idari para cezası karar tutanağı düzenlendi. Ayrıca 2 araç ve 5 traktör de trafikten men edildi. - BURDUR

Son dakika haberi... Burdur'da 8 araç sürücüsüne 3 bin 164 TL idari para cezası uygulandı
Son dakika haberi... Burdur'da 8 araç sürücüsüne 3 bin 164 TL idari para cezası uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bilecik'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1 kişiye 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi
Bilecik'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1 kişiye 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi
Burdur'da 128 sürücüye ceza yazıldı, 27 araç trafikten men edildi
Burdur'da 128 sürücüye ceza yazıldı, 27 araç trafikten men edildi
Son dakika! Isparta'da kış lastiği kullanmayan 41 sürücüye ceza uygulandı, 8 araç trafikten men edildi
Son dakika! Isparta'da kış lastiği kullanmayan 41 sürücüye ceza uygulandı, 8 araç trafikten men edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Mustafa Üstündağ İbrahim Tatlıses Tolgahan Sayışman
Spor Erol Bulut Pierre Webo Fatih Terim Samet Aybaba Emre Belözoğlu
Tüm Haberler S 400 Rusya Çocuk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Burdur'da 8 araç sürücüsüne 3 bin 164 TL idari para cezası uygulandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 17:23:53. #1.15#
title