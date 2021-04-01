Son dakika haberi | Bulgaristan'da Kovid-19 vaka sayısındaki artışa rağmen önlemler gevşetildi
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Son dakika haberi | Bulgaristan'da Kovid-19 vaka sayısındaki artışa rağmen önlemler gevşetildi

Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Bulgaristan'da Kovid-19 vaka sayısındaki artışa rağmen önlemler gevşetildi

Son dakika haberi: Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı yüksek düzeylere ulaşmasına rağmen önlemler gevşetildi.

Bulgaristan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı yüksek düzeylere ulaşmasına rağmen önlemler gevşetildi.

Hükümete bağlı Kovid-19 Kriz Masasının Sofya'da düzenlediği basın toplantısında, Bulgaristan'ın, virüsten ölenlerin sayısı bakımından üyesi olduğu Avrupa Birliği'nde (AB) üçüncü, Balkanlar'da ise birinci sırada olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, toplantıda söz alarak, son dönemde görülen vaka artışına rağmen hastanelerin Kovid-19 bölümlerindeki doluluk oranının yüzde 74 dolaylarında olduğunu belirtti. Angelov, ülkenin içinde bulunduğu salgının üçüncü dalgasıyla ilgili, "Şu anda yayılımın en yüksek düzeyinde ilerlemeye devam ediyoruz." dedi.

Sağlık Bakanlığı, endişe verici rakamlara rağmen 1 Nisan'dan itibaren, sinema, tiyatro ve spor salonlarının yüzde 30 kapasiteyle yeniden hizmete geçeceğini duyurmuştu. Lokantaların dış alanlarının da açılmasına izin veren bakanlık, alışveriş merkezleri ve eğlence mekanlarının bir süre daha kapalı kalacağını kaydetmişti.

Bu arada 6,9 milyonluk ülkede dün yeni vaka sayısı ilk kez 5 bini aştı. Son 24 saatte ise yeni vaka sayısı 4 bin 207 oldu, Kovid-19 nedeniyle 129 kişi öldü. Hastanelerde 792'si yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 93 hasta tedavi görüyor.

Öte yandan, aşılama kampanyası kapsamında bugüne dek sadece 472 bin 443 kişi aşı oldu.

Ülkede en yaygın uygulanan Oxford'un AstraZeneca aşısının itibar kaybetmesi nedeniyle hastanelerin önünde kurulan, herkese açık aşılama merkezleri halktan düşük ilgi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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