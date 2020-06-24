Son dakika haberi! Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bin 114'e yükseldi
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Son dakika haberi! Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bin 114'e yükseldi

Son dakika haberine göre Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 208 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika haberi! Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 4 bin 114'e yükseldi
24.06.2020 09:46 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:18

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 208 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede vaka sayısı ise 4 bin 114'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 208 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 4 bin 114'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 2 bin 217 kişinin de iyileştiği açıklandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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