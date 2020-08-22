Son dakika haberi... Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 15 bin 131'e yükseldi Son dakika dünya haberi: Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 539 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 539 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 15 bin 131'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 539 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 15 bin 131'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 10 bin 282 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA