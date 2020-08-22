Son dakika haberi... Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 15 bin 131'e yükseldi
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Son dakika haberi... Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 15 bin 131'e yükseldi

Son dakika dünya haberi: Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 539 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika haberi... Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 15 bin 131'e yükseldi
22.08.2020 10:02 | Son Güncelleme: 22.08.2020 10:07

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 539 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 15 bin 131'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 539 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 15 bin 131'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 10 bin 282 kişinin de iyileştiği açıklandı.


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Kaynak: DHA

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