Son dakika haberi: Bulgaristan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor
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Son dakika haberi: Bulgaristan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Bir son dakika haberine göre Bulgaristan'da 37 gün önce başlayan siyasi protestolara katılanlar Başbakan Boyko Borisov'u ve hükümetini istifaya çağırdı.

Son dakika haberi: Bulgaristan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor
14.08.2020 23:59 | Son Güncelleme: 15.08.2020 00:02

Bulgaristan'da 37 gün önce başlayan siyasi protestolara katılanlar Başbakan Boyko Borisov'u ve hükümetini istifaya çağırdı.

Başkent Sofya başta olmak üzere ülkenin büyük şehirlerinde gece saatlerinde sokaklara dökülen göstericiler "mafya", "istifa" ve "hainler" sloganları attı.

Başbakan Boyko Borisov'un daha önce yaptığı halka seslenişinde yeni bir anayasa kabul edilmesine ilişkin talebi, gösterileri daha da alevlendirdi.

Sofya'da Başbakanlık, Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı binaları arasındaki meydanda düzenlenen mitingdeki konuşmacılar, istifası istenen hükümetin manevra yaparak bunu ertelemeye çalıştığını öne sürdü.

Başkent Sofya'da göstericiler miting sonrası kentin ana caddelerinde yürüyüş yaparak, 4 kilit kavşakta trafiği engelleyen çadır kentlerinde nöbet tutanları selamladı.

-Cumhurbaşkanı Radev'den protestolara destek

Başbakan Boyko Borisov'un hükümetine muhalif olan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de, akşam saatlerine yaptığı halka seslenişinde iktidardaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin devlet ile bütünleştiğini ve böyle bir iktidarın asla reform yapamayacağını söyledi.

Radev, şöyle konuştu:

"Parlamenter cumhuriyetimizi otokrasiye dönüştüren bir başbakan anayasal değişiklikler teklif edebilir mi? Bunun yanıtı kesinlikle hayırdır. Bulgaristan'ın geleceği ve anayasası ilgili görüşmeler ancak halkın talep ettiği istifalar ve yapılacak dürüst ve adil erken genel seçimlerinden sonra yapılabilir."

Her gece düzenlenen gösterilerde yüzlerce polis ve jandarma personeli güvenlik önlemler alırken protestoların 37. gününde başkent Sofya'daki miting ve yürüyüş sırasında sokaklarda tek bir üniformalı görevlinin bulunmaması dikkat çekti.

Sosyal medya üzerinden organize edilen protestolarda halk Başbakan Borisov ile Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev'in istifa etmelerini ve erken seçimlere gidilmesini talep ediyor.

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Kaynak: AA

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