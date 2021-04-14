Son dakika haberi | Bulgaristan Başbakanı Borisov: "Yeni kabineye başka bir başbakan adayı teklif edeceğim"

Son dakika gelişmesine göre Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 4 Nisan'da yapılan parlamento seçimlerinin ardından, Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi adına sunacağı yeni kabine taslağında, kendisinin başbakan adayı olmayacağını duyurdu.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 4 Nisan'da yapılan parlamento seçimlerinin ardından, Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi adına sunacağı yeni kabine taslağında, kendisinin başbakan adayı olmayacağını duyurdu.

Borisov, kabinenin son toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Yeni kabineye başka bir başbakan adayı teklif edeceğim." dedi.

Başbakan Borisov, Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in, 240 kişilik parlamentoda 75 milletvekiline sahip GERB partisinin, hükümet kurma görevini anayasal koşullara göre yerine getireceğini söyledi.

Borisov, "Seçmen, bizlere yine en büyük desteğini vererek birinci sıraya yerleştirdi. Ancak teklif edeceğimiz kabine listesindeki isimleri şimdi değil, parlamento kürsüsünden bildireceğim." diye konuştu.

Son 10 yılda kısa aralıklarla 3 kez başbakanlık yapan Borisov, "'Birlik beraberlikten doğar' ilkesine büyük saygı duyarım." diye konuştu.

GERB'in yeniden hükümet kurma şansı düşük

Bu arada ilk oturumu 15 Nisan'da toplanacak yeni parlamentoda grubu olan diğer 5 siyasi partinin tamamı GERB partisinin teklif edeceği kabineye güvenoyu vermeyeceklerini beyan etmişti.

Borisov, kabine teklifinin parlamentodan geçmeyeceğini göz önünde bulundurarak kendisinden sonra hükümet kurma görevini devralacak şovmen Slavi Trifonov'u, şimdiden bakan listesini hazırlamaya çağırmıştı.

Kampanya yapmadan, hiçbir siyasi açıklamada bulunmadan parlamentoya Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi adına 51 milletvekili getiren Trifonov, parlamentodaki ikinci en büyük siyasi partinin lideri olarak, Borisov'dan sonra kabine taslağı sunmak zorunda olacak.

Sosyal medya hesabından, anayasal görevini yerine getireceğini bildiren Trifonov, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı gerekçesiyle suskunluğunu sürdürüyor.

Anayasal prosedüre göre Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in, önce parlamentodaki en büyük iki partiye, sırasıyla hükümet kurma görevi vermesi gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov