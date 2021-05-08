Son dakika haberi: Bülent Uygun: "Bugün itibariyle matematiksel olarak kümede kalmayı garantiledik"
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Son dakika haberi: Bülent Uygun: "Bugün itibariyle matematiksel olarak kümede kalmayı garantiledik"

Son dakika haberi: Bülent Uygun: 'Bugün itibariyle matematiksel olarak kümede kalmayı garantiledik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: 0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, "Bugün itibariyle matematiksel olarak da kümede kalmayı garantiledik" dedi.

0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, "Bugün itibariyle matematiksel olarak da kümede kalmayı garantiledik" dedi.

Süper Lig'in 40. haftasında evinde elenex Yeni Malatyaspor'a 4-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktörü Bilent Uygun, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Maçın 5. dakikasında yediğimiz penaltıdan sonra bütün oyun sistemimiz bozulduğu bir ortamda 2. Golü de yediğimizde ne kadar taktik değiştirirsek değiştirelim oyununun sonucunu kendi lehimize çeviremedik. Kırmızı kartla 10 kişi kaldık, elimizdeki futbolcularla birçok şeyi istesek de sonucu değiştirmekte başarılı olamadık. Ne olursa olsun Rizespor forması çok değerlidir, o formayı hak etmek zorundasın, sahada mücadelesini vereceksin. Bundan sonraki süreçte bu formayı hak edecek, giyecek, taraftarı üzmeyecek kişiler bizimle devam edecek. Bugün itibariyle matematiksel olarak da kümede kalmayı garantiledik. Bu süreci gerek teknik ekibim, yönetim ve futbolcu kardeşlerimle birlikte kazandık. Başarmadığımız doğruları bazen görmemiz gerektiği ve kendi geleceğimiz ile alakalı doğru kararları vermemiz gerekti süreci bundan sonraki süreçte yaşayacağız. Rizespor formasına karşı sorumluluğunu yerine getirmeyen her arkadaşla yolumuzu ayıracağız. Sosyal medyadan küfür, kafir istemiyorum. Biz de görüp üzülüyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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