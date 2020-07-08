Son dakika haberi | Bülent Turan: "(Sosyal medya düzenlemesi) Türkiye'nin kendi egemenliğini göstereceği bir düzenleme... Son dakika habere göre AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, barolara yönelik düzenleme içeren kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, barolara yönelik düzenleme içeren kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. (5 SON) Kaynak: AA