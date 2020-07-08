Son dakika haberi | Bülent Turan: "(Sosyal medya düzenlemesi) Türkiye'nin kendi egemenliğini göstereceği bir düzenleme...
Son dakika habere göre AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, barolara yönelik düzenleme içeren kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.
08.07.2020 16:37 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:12
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, barolara yönelik düzenleme içeren kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. (5 SON)
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Kaynak: AA