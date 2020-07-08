Son dakika haberi: Bülent Turan: "Büyük şehir mi, küçük şehir mi değil baro başkanlarının eşit temsil edildiği bir... Son dakika haberlerine göre AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, barolara yönelik düzenleme içeren kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, barolara yönelik düzenleme içeren kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)

"Aslında herkesin makul yaklaşacağı bir teklif"

"Diyoruz ki, Almanya başta, Odalar Birliğinde olduğu gibi, Barolar Birliğinin başkanları eşit temsil edilsin. Bazı büyük şehirlerde delegenin artması da yine kanuna eklendi. 5 binde bir, nasıl ki baro kurulmasına imkan veriliyorsa delege artışına da izin verildi"

"Yani artık büyük şehir mi küçük şehir mi değil baro başkanlarının eşit temsil edildiği bir barolar birliği olsun istiyoruz"

Kaynak: AA