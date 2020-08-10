Son dakika haberi | Bulduğu kredi kartını zabıtaya teslim etti
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Son dakika haberi | Bulduğu kredi kartını zabıtaya teslim etti

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın İznik ilçesinde bir çiftçi, yolda bulduğu kredi kartını zabıtaya teslim etti.

Son dakika haberi | Bulduğu kredi kartını zabıtaya teslim etti
10.08.2020 17:45 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:57

Bursa'nın İznik ilçesinde bir çiftçi, yolda bulduğu kredi kartını zabıtaya teslim etti.

Kırsal Müşküle Mahallesi'nde ikamet eden İsmail Toycu, alışverişten dönerken Kılıçaslan Caddesi'nde yolda banka kartı buldu. İsmail Toycu, 'insanlık ölmemiş' dedirtti. Kredi kartını zabıtaya giderek teslim etti. Zabıta memurları zabıt tutarak kartı teslim aldı. Kart, sahibine ulaştırılacak. - BURSA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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