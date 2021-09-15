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Son dakika haberi | Bulaşık makinesindeki elektrik akımına kapılan bulaşıkçı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Bulaşık makinesindeki elektrik akımına kapılan bulaşıkçı hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin mutfağında arıza yapan bulaşık makinesine müdahale etmek isteyen bulaşıkçı, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin mutfağında arıza yapan bulaşık makinesine müdahale etmek isteyen bulaşıkçı, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Mesai arkadaşının ölüm haberini alan otel çalışanı kadın gözyaşlarına boğuldu.

Olay bugün saat 11.00 sıralarında Alanya ilçesi Güller Pınarı Mahallesindeki bir otelin mutfak kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otelde kesilen elektrik 10 dakika sonra geri geldiğinde bulaşık makinesinden patlama sesi ve dumanlar çıktığını gören Savaş Erizgi (30) sanayi tipi bulaşık makinesine müdahale etmek isterken elektrik çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili otel sahibi A.Y. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken oteli üç ay önce kiraladığını ve otelin tüm işlerinden atadığı mesul müdürün sorumlu olduğunu söyledi. Otelin mesul Müdürü olan S.A.'nın bulunması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Savaş Erizgi'nin 2 ay önce sigortalı olarak otelde iye başladığı ve otelin lojmanında kaldığı öğrenildi. Mesai arkadaşının ölüm haberini alan bir kadın ise bulaşıkhanenin gönünde gözyaşlarına boğuldu. Erizgi'nin cenazesi, ilk incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Son dakika haberi | Bulaşık makinesindeki elektrik akımına kapılan bulaşıkçı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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