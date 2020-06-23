Son dakika haberi | Bulanıklı girişimci karton bardak üreterek çevre illere pazarlıyor Son dakika güncel haberi: Muş'un Bulanık ilçesinde girişimci Metin Sönmez, ilçede kurduğu tesiste gönde 72 bin karton bardak üreterek çevre illere pazarlıyor.

Muş'un Bulanık ilçesinde girişimci Metin Sönmez, ilçede kurduğu tesiste gönde 72 bin karton bardak üreterek çevre illere pazarlıyor.

Sönmez, yaptığı açıklamada, tesisin ayda 2 milyon bardak üretim kapasitesine sahip olduğunu, bunu 5 milyona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Ürettikleri karton bardakları Muş, Erzurum, Bitlis, Ağrı ve Van'a pazarladıklarını anlatan Sönmez, şöyle konuştu:

"Hedefimiz tüm bölgedeki il ve ilçelerin pazarına girmektir. İlçemizde önceden karton bardak satan esnafımız vardı. Onlar dışarıdan aldıkları bardakları burada satışa sunuyordu. Biz talepleri değerlendirerek yaklaşık 6 yıl önce kendi makinelerimizi getirerek bu işi yapmaya karar verdik. Tesisimizde günde 72 bin karton bardak üretiyoruz. Talep arttığı için kapasitemizi artırmayı ve ilçemizde istihdam oluşturmayı düşünüyoruz."

Kaynak: AA