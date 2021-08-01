Son dakika haberi... Bucasporlu Efe Manisa FK'ya transfer oldu

Gelen son dakika haberlerine göre YENİ sezonda tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulubü, Bucaspor'un genç oyuncusu Efe Taylan Altunkara'yı transfer etti.