Son dakika haberi... Bucasporlu Efe Manisa FK'ya transfer oldu
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Son dakika haberi... Bucasporlu Efe Manisa FK'ya transfer oldu

Son dakika haberi... Bucasporlu Efe Manisa FK'ya transfer oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre YENİ sezonda tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulubü, Bucaspor'un genç oyuncusu Efe Taylan Altunkara'yı transfer etti.

YENİ sezonda tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulubü, Bucaspor'un genç oyuncusu Efe Taylan Altunkara'yı transfer etti. Bucaspor'dan yapılan resmi açıklamada, "Altyapımızdan yetişen amatör oyuncumuz Efe Taylan Altunkara, 1'inci Lig takımlarından Manisa FK'ya transfer olmuştur. Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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