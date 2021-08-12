Son dakika haberi | Bucak yangınıyla ilgili 6 kişi gözaltında
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Son dakika haberi | Bucak yangınıyla ilgili 6 kişi gözaltında

Son dakika haberi | Bucak yangınıyla ilgili 6 kişi gözaltında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bugün öğle saatlerinde Bucak Çobanpınar köyü mevkiinde başlayan orman yangını gün boyu sürdü. Akşama kadar havadan ve karadan yangına müdahale edilirken, havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verildi, arazözler ve Burdur Emniyet müdürlüğü TOMA araçlarla alevlere müdahaleye devam etti.

Yangın alanına helikopter ile gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kriz merkezinde çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"6 kişi gözaltında"

Burada açıklamada bulunan Bakan Pakdemirli "Akşam üzeri Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi Köyceğiz yangını kontrol altına alındı. 15 gündür devam eden yangılar silsilesinde bugün Manavgat'da çıkan yangın kontrol altına alındı. Bugün öğle saatlerinde çıkan Burdur Bucak yangınında ise kontrol alıtına alınma çalışmaları devam ediyor. Öğlen 12 gibi çıkan yangına 12.10 gibi müdahale edildi. Bucak Çobanpınar Mevkiinde çıkan yangında 21 ev zarar gördü, 7 mahalle tahliye edildi. Tahliye edilenlerin sayısı 200 aştı. Vatandaşların dışında hayvan tahliyeleri de yapıldı. Yangına 6 uçak 11 helikopter 76 arazöz, 37 iş makinasıyla müdahale ediliyor. Şu an itibariyle batı ve güney batı kontrol altında, 300 hektar kadar yanan alan var. Olayla ilgili 6 kişi gözaltında. Kolluk kuvvetlerimiz ve savcılık olayla ilgili soruşturmalarına devam ediyor" dedi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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