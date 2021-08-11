Bucak'ta orman yangını VATANDAŞLAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK OLUYOR

Bucak ilçesi Çobanpınarı Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, Karaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yaklaştı.

Bucak ilçesi Çobanpınarı Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, Karaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yaklaştı. İtfaiye, orman ekiplerine takviye olarak TOMA da destek oluyor. Ekiplere destek olan bir başka unsur ise ormanlık alanı iyi bilen mahalle sakinleri. Mahalleli itfaiyeye bir taraftan yol gösterirken, bir taraftan ise söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Öte yandan Karacaören 2 Barajı'nın karşısında bulunan Kargı Köyü'nün yamaçlarında da yangının devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı