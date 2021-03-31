Son dakika haberi | Bucak Anbahan Köyü karantinaya alındı
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Son dakika haberi | Bucak Anbahan Köyü karantinaya alındı

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Son dakika haberi | Bucak Anbahan Köyü karantinaya alındı

Son dakika haberleri: Bucak ilçesine bağlı Anbahan Köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bucak ilçesine bağlı Anbahan Köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Burdur'un Bucak İlçesine bağlı Anbahan Köyü'nde 7 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Farklı hanelerde 7 kişinin de pozitif vakalar ile temaslı olduğu tespit edilmesi üzerine 406 nüfuslu Anbahan Köyü karantina altına alındı. Köy'ün giriş ve çıkışları Jandarma ekipleri tarafından kapatılarak kontrol altına alındı.

Karantina altına alınan Anbahan Köyü'ndeki tarımsal ve hayvansal faaliyetler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılacak ortak çalışma çerçevesinde oluşturulacak izin sistemiyle aksatılmadan kontrollü bir şekilde sürdürülecek. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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