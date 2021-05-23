Buca'da parkta bıçaklı kavga 1 ölü
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Buca'da parkta bıçaklı kavga 1 ölü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Buca'da parkta bıçaklı kavga 1 ölüİZMİR'in Buca ilçesinde, parkta alkol aldıkları ileri sürülen 2 arkadaş arasında çıkan kavgada, Salihcan Çetin (22) bıçaklanarak yaralandı.

Buca'da parkta bıçaklı kavga 1 ölü

İZMİR'in Buca ilçesinde, parkta alkol aldıkları ileri sürülen 2 arkadaş arasında çıkan kavgada, Salihcan Çetin (22) bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Salihcan Çetin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren D.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 6947 Sokak'taki Demokrasi Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre, D.Ö. ile arkadaşı Salihcan Çetin, parkta alkol aldıkları sırada aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Ö. yanındaki bıçakla Çetin'i göğsünden yaraladı. Bıçaklı saldırı sonucu, Çetin kanlar içinde yere yığılırken, D.Ö. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Çetin, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetin, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çetin'in cansız bedeni, Savcı'nın incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bıçaklı kavga sonrası, olay yeri ekipleri, parkta inceleme yaptı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri de, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bıçaklı saldırgan, kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan D.Ö., sorgulanmak üzere Polis Merkezi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Buca'da parkta bıçaklı kavga 1 ölü
Buca'da parkta bıçaklı kavga 1 ölü
Buca'da parkta bıçaklı kavga 1 ölü
Buca'da parkta bıçaklı kavga 1 ölü
Buca'da parkta bıçaklı kavga 1 ölü
Buca'da parkta bıçaklı kavga 1 ölü
Buca'da parkta bıçaklı kavga 1 ölü
Buca'da parkta bıçaklı kavga 1 ölü
Buca'da parkta bıçaklı kavga 1 ölü
Buca'da parkta bıçaklı kavga 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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