Son dakika haberi: Bu köy halkının tamamı gül yetiştiriyor
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Son dakika haberi: Bu köy halkının tamamı gül yetiştiriyor

Son dakika haberlerine göre Bu köy halkının tamamı gül yetiştiriyor 300 Kişinin yaşadığı Darıcılar Köyü'nde gül hasadı başladı Köy Muhtarı Mevlüt Kan: "Avrupa'da 1 litre gül yağı 10 bin Euro olduğu biliyoruz" "Turizm noktasında atağa kalktık" Gül üretimiyle ünlü Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Darıcalar...

10.06.2020 13:06 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:13

Bu köy halkının tamamı gül yetiştiriyor

300 Kişinin yaşadığı Darıcılar Köyü'nde gül hasadı başladı

Köy Muhtarı Mevlüt Kan:

"Avrupa'da 1 litre gül yağı 10 bin Euro olduğu biliyoruz"

"Turizm noktasında atağa kalktık"

AFYONKARAHİSAR - Gül üretimiyle ünlü Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Darıcalar Köyü'nde hasat dönemi başladı. Köy Muhtarı Mevlüt Kan, Avrupa'da 1 litre gül yağı 10 bin Euro olduğu bildiklerini ifade ederek: "Turizm noktasında da bir atağa kalktık. Köyümüzü güllerle tanıtıyoruz" dedi.

1983 yılında 2 dönümlük arazide gül fidanı diken Düzen ailesi, köyde gül yetiştiriciliğinin öncülüğünü yapmaya devam ediyor. Gül üretimiyle ünlü 300 nüfuslu köyde gül tarlalarına giden vatandaşlar, ürettikleri gülleri toplamaya başladı. Yaklaşık 50 gün boyunca devam edecek gül hasadında vatandaşlar sabah 5'de gül hasadına başlıyor. Çalışmalar öğlen saatlerine kadar devam ediyor.

Afyonkarahisar'daki alternatif turizmi tanıtım çalışmaları sürüyor. Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu, ildeki alternatif turizmin gelişmesine yönelik tanıtım çalışmaları kapsamında gül hasadının devam ettiği tarlaları görüntüleyerek bölgenin fotoğraf arşivi oluşturdu. Bu şekilde de Afyonkarahisar'ın ve ilçelerinin sahip olduğu değerleriyle tanıtılması hedefleniyor.

1983 yılında ilk gülü düzen ailesi dikti

İlk gül fidanını emekli öğretmen Hüsem Düzen ve eşi Ayşe Düzen 1983 yılında dikti. O günlerde 2 dönüm alanda dikilen gül fidanları şimdilerde bin hektarlık alanı kapladı. O günleri anlatan Hüsem Düzen, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Köyümüz orman köyüdür. Eskiden hayvancılık vardı. Şimdi güle başladık. Biz burada 15 dönüm arazide gül üretiyoruz. Bu araziden 6 ton gül üretebiliyoruz. Tabi hava şartları elverişli olursa her hangi bir don vurmazsa 10 tona yakın bir üretimimiz olabilir."

Gülün kokusuna kuş cıvıltıları eşlik ediyor

Ayşe Düzen ise, gül bahçesinde kendisini çok iyi hissettiğini ifade ederek, şunları ifade etti:

"Biz 35 yıldır bununla uğraşıyoruz. O gün herkesin merkebi, yani eşeği vardı. Fakat bu gül üretimiyle birlikte bugün herkesin arabası, traktörü, her türlü tarım makinasına sahip oldular. Buraya geldiğimizde kendimizi çok iyi hissediyoruz. Severek yapıyoruz. Bu gülün kokusu ve etraftaki kuş cıvıltıları bize çok iyi geliyor"

Gül yağının litresi 10 bin Euro

Köy Muhtarı Mevlüt Kan, köyde herkesin gül ürettiğini ve 300 nüfusun tamamının hasat döneminde çalıştığını ifade etti. Muhtar Kan, gülün ihraç edilen bir ürün olduğunu ifade ederek, Avrupa'da gül yağının 10 bin Euro olduğunu kaydetti. Kan şöyle konuştu:

"Bizim köyümüzün geçim kaynağı gül ve lavanta ağırlıklı. 1000 dekar alanda gül üretiyoruz. Mayıs ayının 5'inde hasadımız başlıyor. 50 gün civarında hasat sürüyor. Köyümüz 50 hane. 300 nüfusumuz var. Tamamımız hasat döneminde çalışıyoruz. Hatta köy dışında işçiler geliyor. Gül toplandıktan sonra Isparta'ya sevkini yapıyoruz. Orada suyu çıkarılıyor, yağı çıkarılıyor, reçelleri yapılıyor. Kozmetik sanayinde de kullanılıyor. Bu yüzden doğrudan ihraç edilen bir ürün. Bize söylendiği kadarıyla Avrupa'da bir litre gül yağı 10 bin Euro olduğu biliniyor."

Alternatif turizm gelişiyor

Muhtar Kan, gül bahçeleri nedeniyle gül turizminin günden güne geliştiğini söyleyerek, "Turizm noktasında bir atağa kalktık. Köyümüzü güllerle tanıtıyoruz. Bu görünen kısım. Daha görünmeyen çok bölgemiz var. Şu anda çok olumlu netice alıyoruz. Vatandaşlar buraya gelip fotoğraf çektiriyorlar. Gelenleri bizde ağırlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Emekli oldu, gül yetiştirmek için köyüne döndü

Uzun yıllar Denizli'de çalışan İbrahim Doğan emekli olduktan sonra gül yetiştirmek için köye döndüğünü ifade ederek, ailecek tarlalarda gül yetiştirdiklerini anlattı. Doğan şunları söyledi, "Denizli'de emekli oldum. Köyüme geri döndüm. 10 dönüm bir arazi alıp gül diktim. Burada gül yetiştiriciliği yapıyoruz. Şu anda çalışmalarımız güzel gidiyor. Şehir hayatı bıkkınlık verdi. Ben gül için döndüm. Tarımla uğramak daha zevkli. Burada doğa, temiz hava her şey mükemmel. 3 yıl oldu geri döneli. Bu sene hasat verimi çok güzel. Tarlalar mükemmel."

Fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti

Fotoğraf tutkunları da gül bahçelerine yoğun ilgi gösteriyor. Afyonkarahisarlı Fotoğraf Sanatçısı Çağrı Selek de bu bahçelere giderek, gül bahçelerini görüntüledi.

Son dakika haberi: Bu köy halkının tamamı gül yetiştiriyor

Kaynak: İHA

Manşet

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