Son dakika haberi: Bu kavşak kazalara davetiye çıkartıyor

Son dakika haber: Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale mahallesindeki kavşak kazalara adeta davetiye çıkartıyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale mahallesindeki kavşak kazalara adeta davetiye çıkartıyor. Hız yapan araçlar kavisli yol nedeniyle bir anda karşılarına çıkan kavşaktaki araçları görünce kaza kaçınılmaz oluyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçakale mahallesindeki kavşakta kazalar adeta "Geliyorum" diyor. Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki kavşakta her 2 günde bir trafik kazası yaşanırken, yöre halkı defalarca dilekçe vermesine rağmen bölgede bir önlem alınmadığından yakınıyor. Özellikle yaz aylarında piknik alanları nedeniyle yoğunluğun yaşandığı bölgede kavisli yol üzerindeki kavşakta yaşanan kazalar çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oluyor. Yerleşimin yoğun olduğu mahallede yaşanan kazalar nedeniyle vatandaşlar yolun karşıya geçmeye korktuklarını belirterek, kavşakta trafik lamba uygulamasının yapılmasını istiyor.

Yöre halkından Metin Sağır, yetkililerden kavşağa trafik lamba uygulamasının yapılmasını istediklerini belirterek "Buranın kavşak sorunu var. Arabalar biraz süratli geliyor. Özellikle akşam saatlerinde karşıdan karşıya geçmek için trafik yoğun olduğu için yol kenarında bir süre bekliyorlar. Dolayısıyla karşıya geçmeye çalıştıklarında sürücüler de hızlı gittiği için trafik kazaları meydana geliyor. Burada hemen hemen her gün trafik kazası oluyor. Mevsim dolayısıyla yoğunluk çok. Buraya Karayollarının trafik lambası koymasını bekliyoruz. Ölümlü kazalar yaşanıyor. Karayolları buraya bir önlem alması lazım. Konuyla ilgili dilekçe ile başvuruda bulunduk ancak hiçbir önlem alınmadı. Bazı kavşaklar çok yoğun olmadığı halde trafik lambası koyulurken burası çok yoğun olmasına rağmen neden konulmuyor. Buraya acilen bir önlem alınmasını bekliyoruz. En iyi önlemde trafik lambası diye düşünüyoruz" dedi.

"2 günde bir kaza oluyor; karşıya geçmeye korkuyoruz"

Çevre sakinlerinden Ahmet Şen ise defalarca dilekçe vermelerine rağmen bir yanıt alamadıklarını dile getirerek "Burada iki günde bir muhakkak kaza oluyor. Limanda teknelerimiz var, ne biz buradan karşıdan karşıya geçebiliyoruz nede ailelerimiz geçebiliyor. Karşıdan karşıya geçme cesareti gösteremiyoruz. Defalarca dilekçe verdik hiçbir netice alamadık. Buraya lamba gerek yokmuş. Burası 8-10 yol ağzı bir kavşak. Ne yapmamız lazım. Buraya ışık koymaları gerekir. Buradan araçlar çok süratli geçiyor. Dolayısıyla ne biz ne çoluk çocuğumuz karşıdan karşıya geçebiliyor. Limana inemiyoruz, limandan çıkamıyoruz. Yetkililere defalarca yazmamıza rağmen maalesef bir sonuç alamadık. Artık bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bölgede en büyük kavşağı olmasına rağmen bir tane lamba yok. Beş gün içinde üç kaza oldu. Maalesef buraya bir lamba koymuyorlar" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı