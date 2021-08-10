Son dakika haberi! Bu çam ormanlarına yıllardır yangın girmiyor
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Son dakika haberi! Bu çam ormanlarına yıllardır yangın girmiyor

Son dakika haberi! Bu çam ormanlarına yıllardır yangın girmiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberlerine göre Türkiye'de ve özellikle Muğla genelinde bir yanda kızılçam ormanları yanarken diğer yanda da aynı bölgede yıllardır yangın görmeyen fıstıkçamı ormanları dikkat çekti.

Türkiye'de ve özellikle Muğla genelinde bir yanda kızılçam ormanları yanarken diğer yanda da aynı bölgede yıllardır yangın görmeyen fıstıkçamı ormanları dikkat çekti. Özellikle fıstıkçamı ormanlarının yoğun olduğu Yatağan Katrancı Bölgesi'nde 1986 yılından bu yana hiç yangın olayı yaşanmadığı bunun da sebebinin köylüye gelir getiren bu çamların dibinin buradan ekmeğini kazanan köylüler tarafından her yıl yaz sezonu öncesi temizlenmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Muğla'nın farklı noktalarında meydana gelen orman yangınlarına hem havadan hem de karadan müdahale aralıksız bir şekilde sürerken Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Katrancılar Köyü ise en son yangını 1986 yılında gördü. Köy halkının geçim kaynağı fıstık çamı olunca köyde yaşayan vatandaşlar, yılın belirli dönemlerinde çam ağaçlarından hem gelir elde ediyor hem de ağaçlar etrafında bulunan otları temizledikleri için orman yangınlarının önüne geçiyor.

Çam ormanlarının arasında taş yapılardan oluşan yaklaşık 400 hanelik köyün hiç bozulmamış yapısı kartpostalları aratmayan eşsiz manzarası ve yangın görmediği için yemyeşil çam ormanları izleyenleri adeta büyülüyor.

"Yangına neden olacak tüm otlar temizlenir"

Belirli dönemlerde yaza hazırlık amacıyla ağaç ve çevresinin temizlendiğini belirten köy doktoru Hüseyin Gırik, "Köyümüz çok önemli bir geçim kaynağı olan çam fıstığı ormanlarına sahip. Çam fıstığı önemli bir besin kaynağıdır. Buradaki köylerde Aralık ayında başlayıp Nisan ayına kadar ağaçtan kozalaklar toplanır ağaçların etrafı temizlenir ve bakımı yapılır. Özellikle yangına neden olabilecek ne kadar kuru ot varsa hepsi temizlenir. O otlar da çöp değil evlerde yakacak olur" dedi.

"Ana geçim kaynağımız çam fıstığı"

Fıstık çamlarının köy halkı için geçim kaynağı olduğunu bildiren köy sakini İsa Tan ise, "Bizim köyümüzde hatırladığım kadarıyla en son çıkan yangın 30 yıl önceydi. Onun dışında bir yangın felaketi yaşamadık. Bizim bölgemizin neredeyse tamamı çam ağaçlarıyla kaplanmış durumda. Köy halkının ana geçim kaynağı çam fıstığı olunca ağaçlarımızın bakımları yönünde daha hassasız. Gerekli dönemlerde ağaçları temizleyerek hem gelir elde ediyoruz hem de ormanlarımızı koruyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Son dakika haberi! Bu çam ormanlarına yıllardır yangın girmiyor
Son dakika haberi! Bu çam ormanlarına yıllardır yangın girmiyor
Son dakika haberi! Bu çam ormanlarına yıllardır yangın girmiyor
Son dakika haberi! Bu çam ormanlarına yıllardır yangın girmiyor
Son dakika haberi! Bu çam ormanlarına yıllardır yangın girmiyor
Son dakika haberi! Bu çam ormanlarına yıllardır yangın girmiyor
Son dakika haberi! Bu çam ormanlarına yıllardır yangın girmiyor
Son dakika haberi! Bu çam ormanlarına yıllardır yangın girmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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