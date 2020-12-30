Son dakika haberi... BTK "Dijital Oyunlar Kitap Bölümü Yazarlığı" ile ilgili ikinci çağrıya çıktı

Son dakika haberine göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 2019'da başlattığı Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi kapsamında, "Dijital Okuryazarlık: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler" açık kaynak kitabından sonra serinin ikinci kitabı "Dijital Oyunlar Kitap Bölümü Yazarlığı" için...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 2019'da başlattığı Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi kapsamında, "Dijital Okuryazarlık: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler" açık kaynak kitabından sonra serinin ikinci kitabı "Dijital Oyunlar Kitap Bölümü Yazarlığı" için yeni proje çağrısına çıktı.

AA muhabirinin, BTK'den aldığı bilgiye göre, açık kaynak felsefesinin ve yaklaşımının benimsenmesine katkı sağlamak, teknolojinin ve internetin etkin kullanımına yönelik zengin içerik üretmek, üretilen içeriklerin yayılmasına ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak, içerik kalitesini ve niteliğini artırmak, literatüre kazandırmak amacıyla "Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi" başlatıldı.

BTK Güvenli İnternet Merkezince açık kaynak yaklaşımının benimsenmesine katkı sağlamak, toplumun her kesimine hitap eden Dijital Oyunlar konusunda zengin içerik üretmek amacıyla projenin ikinci kitabının konusu "Dijital Oyunlar" olarak belirlendi.

Başta internet teknolojileri olmak üzere dijital teknolojiler ve dijital oyunlar giderek kullanıcıların hayatında daha çok yer edinmeye başladı. Bu teknolojiler, birçok yönden faydalı olmakla birlikte yanlış, bilinçsiz, aşırı kullanım sonucu ve maruz kalınan problemli içeriklerden dolayı bireyler üzerinde olumsuz etkiler de oluşturabiliyor.

Dijital oyunlar eğlence, eğitim, pazarlama ve üretim gibi birçok alanda kullanılabildiği gibi yenilikçi çıktılar üretme noktasında da avantaj sağlıyor.

Söz konusu proje sayesinde, dijital oyunlar birçok boyutuyla ele alınacak. İlgili kullanıcılara yönelik bilgilendirici ve eğitici içeriklerle dijital oyunlarda farkındalık, üretkenlik artırılacak. Bunun yanı sıra fırsatları, riskleri ile dijital oyunların bilinçli, güvenli kullanımını özendirici çalışmalar oluşturulacak.

İlk projede olduğu gibi bu proje çağrısının da öncelikli hedefi, dijital oyunlar konusunda Türkiye'deki uzman, akademisyen ve geliştiricilerin, bilgi birikimi ve deneyimlerini, BTK'nin sunduğu açık kaynak platform desteğiyle Türkiye'ye açmaları ve bireysel farkındalığın artmasına, özellikle de öğrenme kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlanması olarak belirlendi.

Katkı sunabilecek yazarların hazırlayabilecekleri kitap bölümü alternatifleri için ana başlığı alt başlıkları birlikte ve ilgili kitap bölümünün kazanımlarını özetleyici bilgileri, 15 Mart 2021'e kadar "http://acikkaynak.gim.org.tr/" adresinden sisteme girmeleri ve onay almaları gerekiyor.

Proje çağrısıyla ilgili detaylı bilgiye "http://acikkaynak.gim.org.tr/" adresinden ulaşabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal