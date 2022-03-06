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Son dakika haberi... Brüksel'de Ukrayna ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi

AA, Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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Son dakika haberi... Brüksel'de Ukrayna ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi

Son dakika haberi... Belçika'nın başkenti Brüksel'de Rusya'nın saldırısına karşı Ukrayna ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Rusya'nın saldırısına karşı Ukrayna ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi.

AB kurumlarına ve NATO karargahına ev sahipliği yapan Brüksel'in Kuzey Tren Garı'nda başlayan yürüyüşe yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Göstericiler AB kurumlarının yakınındaki Jean Rey Meydanı'na kadar yürüdü.

Gösteriyi organize eden "Ukrayna'ya Destek" adlı Belçikalı sivil toplum kuruluşu, Ukraynalılarla dayanışma adına bu yürüyüşü düzenlediklerini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını "Kremlin'in bağımsız, barışçıl ve demokratik Avrupa ülkesine karşı açtığı savaş" olarak nitelendiren organizatörler, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı durdurmasını istedi.

Ukrayna bayraklarıyla gösteriye katılanlar da Batılı ülkelerin Ukrayna'ya daha fazla destek vermesini talep etti.

Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesini isteyen göstericiler, "Ukrayna'ya özgürlük" sloganları attı.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Brüksel, Ukrayna, Belçika, Rusya, Güncel, Haberler

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