Son dakika haberi | Breziyalı şarkıcı Elza Soares hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberi | Breziyalı şarkıcı Elza Soares hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Breziyalı şarkıcı Elza Soares hayatını kaybetti
AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: RIO DE Brezilyalı samba şarkıcısı Elza Soares'in, 91 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

RIO DE Brezilyalı samba şarkıcısı Elza Soares'in, 91 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Aile üyelerinin sanatçının resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Brezilyalı samba şarkıcısı Soares'in dün öğleden sonra Rio de Janerio'daki evinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Soares'in "doğal sebepler" nedeniyle öldüğü aktarılan açıklamada, başka detay paylaşılmadı.

Haziran 1930'da Rio de Janeiro'da doğan Elza Soares, 1960'ların başında samba şarkıları söyleyerek ünlü olmuş ve 1999 yılı BBC Londra yarışmasında "Bin yılın şarkıcısı" unvanını kazanmıştı.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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