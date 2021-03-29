Son dakika haberi! Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo'nun istifa ettiği öne sürüldü
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Son dakika haberi! Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo'nun istifa ettiği öne sürüldü

Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo'nun istifa ettiği öne sürüldü

Edinilen son dakika haberine göre BUENOS Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo'nun, parlamenterlerin baskısı nedeniyle Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya istifasını sunduğu iddia edildi.

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BUENOS Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo'nun, parlamenterlerin baskısı nedeniyle Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya istifasını sunduğu iddia edildi.

CNN Brasil'de çıkan habere göre diplomatik kaynaklar, Araujo'nun diplomatik ilişkilerdeki tutumunun, ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına erişimini zorlaştırdığını gerekçe gösteren Senato ve Temsilciler Meclisinin baskısı nedeniyle Bolsonaro ile yaptığı toplantıda istifasını sunduğunu belirtti.

Bolsonaro'nun hükümetiyle dışişleri bakanlığı görevine gelen Araujo'nun, eski ABD Başkanı Donald Trump ile benzer dış politika izlemesinin, ülkenin dünyada en çok Kovid-19 aşı ihraç eden Çin ile diplomatik ilişkilerini soğuttuğu ve bu nedenle aşılara erişimini zorlaştırdığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Hükümet tarafından resmi açıklama yapılmazken, Araujo'nun istifasının Bolsonaro tarafından kabul edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Bolsonaro hükümetinin, ABD'de Trump hükümetiyle yakın ilişki içerisinde olduğu ve Brezilya'nın bu nedenle Çin ile ilişkilerinin gerilediği biliniyordu.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, 310 binden fazla Kovid-19 kaynaklı ölüm ve 12,5 milyon vaka ile ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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