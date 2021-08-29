Son dakika haberi! Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: "Geleceğim için üç seçenek var: Tutuklanmak, öldürülmek ya da zafer kazanmak"

Edinilen son dakika haberine göre Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, "Geleceğim için üç seçenek var: Tutuklanmak, öldürülmek ya da zafer kazanmak" dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, "Geleceğim için üç seçenek var: Tutuklanmak, öldürülmek ya da zafer kazanmak" dedi.

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Hıristiyan din adamlarıyla bir araya geldiği toplantıda 2022 seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bolsonaro yaptığı açıklamada, geleceği için üç seçeneği olduğunu belirterek bunların tutuklanmak, öldürülmek ya da gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde zafer kazanmak olduğunu söyledi. Bolsonaro, din adamlarını 7 Eylül'de ülke çapında planlanan destek gösterilerine katılmaya çağırdı.

Brezilya'da oylar, seçim merkezlerindeki elektronik ortamlarda kullanılırken, Bolsonaro ülkede 1996'dan bu yana uygulanan bu sistemi eleştiriyor. Gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde yeniden göreve gelmek isteyen 66 yaşındaki Devlet Başkanı, Brezilya'daki elektronik oylama sisteminin güvenilir olmadığını savunarak, 2022'de yapılacak seçimlerde sonucu kabul etmemekle tehdit etmişti. Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi ise oylama sisteminde bir sorun olmadığını açıklamıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Eylül 2018'de seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Dünyada korona virüs salgınında 579 binden fazla can kaybıyla en fazla ölümün yaşandığı ikinci ülke olan Brezilya, yüksek enflasyon rakamları ve işsizlikle mücadele ediyor. - BRASILIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı